В Осинниках испекли вишневый пирог весом свыше 400 кг

В Осинниках, в рамках фестиваля «АРТ-ВИШНЯ», испекли вишневый пирог шириной 3 м и длиной 15 м.
Рекорд страны зафикмировал представитель «Книги рекордов России» из Москвы.
Фестиваль «АРТ-ВИШНЯ» проходит в рамках программы развития моногородов. Он направлен на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, а также расширение и укрепление межнационального и культурного сотрудничества. Гостями и участниками форума станут представители бизнеса, общественных организаций, государственных и муниципальных структур из разных городов области, соседних регионов, а также из Москвы.
В течение двух дней в городе прошли научные, культурно-развлекательные, спортивные мероприятия. На разных площадках организованы конкурсы, мастер-классы, фестиваль красок Холи, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов, научные эксперименты, театрализованные представления, выступления эстрадных артистов Кузбасса и России.
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