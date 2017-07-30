В Осинниках испекли вишневый пирог весом свыше 400 кг

В Прокопьевске 60-летняя пенсионерка организовала наркобизнес В Прокопьевске осудят 60-летнюю пенсионерку, которая организовала наркобизнес. Она вместе со своими...

В Кемерове один из дворов затопило ржавой водой из колодца Фотографии и видео случившегося очевидцы выложили в Сеть. Как пишут пользователи, днём 29 июля двор...

Пьяный кемеровчанин «вынес» окно у пивточки и уснул внутри По словам очевидца, мужчина, будучи нетрезвым, шёл после посещения клуба, но решил ограбить...