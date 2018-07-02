В Осинниках открылась смена летнего палаточного лагеря "Юные патриоты России"

На территории стадиона школы №4 в Осинниках прошла торжественная линейка, посвящённая открытию смены детского оздоровительного лагеря палаточного типа «Юные патриоты России».

В ходе мероприятия открытия был торжественно поднят флаг лагеря, воспитанники произнесли клятву юных патриотов России, также состоялось служение молебна.

В 2018 работа лагеря палаточного типа будет проходить в три заезда, в каждом из них отдохнут 12 воспитанников детского дома. Всего за сезон в палаточном лагере отдохнут 36 детей.