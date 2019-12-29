В Осинниках появилась бронзовая скульптура «Мать, ждущая сына с войны»

Loading...
В «Музее боевой техники» Осинников проведен ремонт и установлена бронзовая скульптура «Мать, ждущая сына с войны».
Строители выполнили работы по планировке территории, уложили тротуарную плитку, заасфальтировали прилегающую территорию, специалисты обновили военную технику, установили скамейки и урны.
Общая стоимость работ составила 2 млн 577 тыс. рублей. Из них из областного бюджета было выделено 1 млн 250 тыс. рублей, из местного – 951 тыс. рублей, предприниматели вложили 80 тыс. рублей, жители собрали более 296 тыс. рублей – это самый большой материальный вклад жителей среди всех участников конкурса «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В воскресенье, 29 декабря, на территории Кемеровской области сохранится холодная погода с...
|
В Кузбассе работает мобильный детский технопарк «Кванториум». Здесь дети малых и отдаленных районов...
|
Минувшая ночь была самой холодной в этом декабре. По данным «Гисметео», в некоторых районах...
|
Оказалось, что кемеровчанка нашла в интернете объявление об оказании услуг по мелкому ремонту...