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В Осинниках появилась бронзовая скульптура «Мать, ждущая сына с войны»

В «Музее боевой техники» Осинников проведен ремонт и установлена бронзовая скульптура «Мать, ждущая сына с войны».

Строители выполнили работы по планировке территории, уложили тротуарную плитку, заасфальтировали прилегающую территорию, специалисты обновили военную технику, установили скамейки и урны.

Общая стоимость работ составила 2 млн 577 тыс. рублей. Из них из областного бюджета было выделено 1 млн 250 тыс. рублей, из местного – 951 тыс. рублей, предприниматели вложили 80 тыс. рублей, жители собрали более 296 тыс. рублей – это самый большой материальный вклад жителей среди всех участников конкурса «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в 2019 году.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Культура
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Топ
Осинники
kuzbassnews.ru
29/12/2019
Культура
Общество
Топ
Осинники
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