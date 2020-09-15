В Осинниках росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП, а затем скрылся с места происшествия

В дневное время в городе Осинники экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам задержал предполагаемого виновника ДТП с признаками алкогольного опьянения, который укрывался за остановочным павильоном.

По предварительной информации, на улице Комсомольская водитель «Нивы» совершил столкновение с другим отечественным автомобилем, который двигался в попутном направлении. В результате один из участников ДТП скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство. Задержанным оказался ранее лишенный водительских прав за пьяную езду 30-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали ранее неоднократно судимого за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также за причинение легкого вреда здоровью сотрудникам ГИБДД.