В Осинниках росгвардейцы задержали уличного грабителя, похитившего планшет горожанки

В городе Осинники в утреннее время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Кирова обнаружил и задержал прохожего, подходящего под описание разыскиваемого грабителя.

В ходе проверки личности факт нахождения в розыске подтвердился. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина выхватил на улице из рук горожанки планшетный компьютер, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, сообщив приметы налетчика.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.