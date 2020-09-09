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В Осинниках росгвардейцы задержали уличного грабителя, похитившего планшет горожанки

В городе Осинники в утреннее время экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования улицы Кирова обнаружил и задержал прохожего, подходящего под описание разыскиваемого грабителя.

В ходе проверки личности факт нахождения в розыске подтвердился. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 50-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина выхватил на улице из рук горожанки планшетный компьютер, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, сообщив приметы налетчика.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции.

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
09/09/2020
Происшествия
Осинники
Новости Кузбасса

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