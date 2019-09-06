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В Осинниках возбуждено дело о присвоении крупной суммы денег

В Осинниках на основании материалов прокурорской проверки, проведенной прокуратурой города, возбуждено дело о присвоении в крупном размере.

В ходе проверки установлено, что между администрацией городского округа и предпринимателем, являющимся должностным лицом администрации сельского поселения Новокузнецкого района, заключен договор. Согласно которому предпринимателю предоставлялась субсидия в размере 550 тысяч рублей на приобретение оборудования, при этом он должен был создать не менее 1 рабочего места и осуществлять свою деятельность не менее 1 года. В случае нарушения договора денежные средства подлежали возвращению в бюджет.

Предприниматель фактически не осуществлял деятельность, работников к себе не трудоустраивал. По истечении у года он предоставил в администрацию городского округа подложные документы, подтверждающие выполнение условий договора.

Прокурор города направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело по части 3 стать 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/09/2019
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