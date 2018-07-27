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В отдаленные шорские посёлки Кемеровской области идет электричество

В рамках подготовки к областному празднику Дню шахтера, который в этом году принимает Таштагольский район, филиал «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» завершает инвестиционный проект по переводу отдаленного поселка Парлагол на централизованное электроснабжение.

В поселке постоянно живут 14 жителей. В основном это коренное население  - шорцы. До сих пор жители получали электроэнергию от дизель-генератора по расписанию. Со строительством электросетевой инфраструктуры энергетики обеспечат поселок централизованным электроснабжением, что даст толчок к его развитию и повышению туристической привлекательности.

Общество
kuzbassnews.ru
27/07/2018
Общество
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