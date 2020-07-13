В отдаленных поселках Горной Шории к 9 августа начнут работу 228 солнечных электростанций

Монтаж 228 автономных солнечных систем генерации в 38 труднодоступных поселках Горной Шории завершат к 9 августа, к Международному дню малых коренных народов.
Солнечные электростанции устанавливают по региональной программе электрификации Таштагольского района с помощью возобновляемых источников энергии.
На реализацию программы выделены более 50 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.
Для жителей поселков солнечные панели и их установка бесплатны.
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