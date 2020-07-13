В отдаленных поселках Горной Шории к 9 августа начнут работу 228 солнечных электростанций

Автомобиль перевернулся в результате ДТП под Кемеровом О произошедшей накануне аварии стало известно из социальных сетей. В минувшее воскресенье, 12 июля...

В понедельник в Кузбассе ожидается жара и, возможно, сильные дожди В понедельник, 13 июля, в Кузбассе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.

Число умерших пациентов от коронавируса в Кузбассе выросло до 14 У женщины на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и...