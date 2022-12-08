Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В отношении индивидуальных предпринимателей проведены профилактические визиты в сфере качества и безопасности зерна.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ноябре 2022 года проведены профилактические визиты в отношении контролируемых лиц – ИП Главы К(Ф)Х Ямщикова, ИП Вихрова, ИП Швец, ИП Шепелева, ИП Желтухина, ИП Дикальчука,  осуществляющих  выращивание и хранение зерна на территориях Прокопьевского и Топкинского муниципальных округов, Промышленновского района и г.Юрги.

При проведении таких мероприятий предпринимателям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Все разъяснения инспектора носят исключительно рекомендательный характер.
Таким образом, контролируемые лица получают возможность вовремя устранить возможные нарушения и избежать наказания, понизить свою категорию риска (при наличии).
В ходе данных визитов индивидуальные предприниматели проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» при осуществлении выпуска зерна в оборот, а также требованиях, предъявляемых к зернохранилищу, в целях обеспечения безопасности зерна и сохранности его потребительских свойств.
В рамках проф.визита проведено консультирование по вопросам работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и порядке внесения в данную систему сведений и информации; правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна во ФГИС «Зерно»;  порядка ведения учета зерна и (или) продуктов переработки зерна; правил изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна.
В ходе проведения профилактических визитов фактов  угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям предпринимателями не установлено.

При необходимости хозяйствующие субъекты могут сами подать заявку на проведение профилактического визита по адресу г. Кемерово, ул. Муромцева 2 Б или по  электронной почте:rosnadzor@rsn42.ru.

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus