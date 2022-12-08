Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ноябре 2022 года проведены профилактические визиты в отношении контролируемых лиц – ИП Главы К(Ф)Х Ямщикова, ИП Вихрова, ИП Швец, ИП Шепелева, ИП Желтухина, ИП Дикальчука, осуществляющих выращивание и хранение зерна на территориях Прокопьевского и Топкинского муниципальных округов, Промышленновского района и г.Юрги.

При проведении таких мероприятий предпринимателям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Все разъяснения инспектора носят исключительно рекомендательный характер.

Таким образом, контролируемые лица получают возможность вовремя устранить возможные нарушения и избежать наказания, понизить свою категорию риска (при наличии).

В ходе данных визитов индивидуальные предприниматели проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» при осуществлении выпуска зерна в оборот, а также требованиях, предъявляемых к зернохранилищу, в целях обеспечения безопасности зерна и сохранности его потребительских свойств.

В рамках проф.визита проведено консультирование по вопросам работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») и порядке внесения в данную систему сведений и информации; правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна во ФГИС «Зерно»; порядка ведения учета зерна и (или) продуктов переработки зерна; правил изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна.

В ходе проведения профилактических визитов фактов угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям предпринимателями не установлено.

При необходимости хозяйствующие субъекты могут сами подать заявку на проведение профилактического визита по адресу г. Кемерово, ул. Муромцева 2 Б или по электронной почте:rosnadzor@rsn42.ru.