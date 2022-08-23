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В отношении шестерых граждан Узбекистана принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, шестеро граждан Узбекистана на территории Кузбасса повторно в течение года нарушили миграционное законодательство, за что каждому был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России и с помещением их в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области.

Согласно материалам дел об административных правонарушениях, представленных в Мариинский городской суд Кемеровской области отделением по вопросам миграции Отдела МВД России по Мариинскому району, шестеро граждан Узбекистана 30 мая текущего года прибыли на территорию Российской Федерации, и с 7 июня нелегально стали проживать в Мариинске без постановки на миграционный учёт.

Тем самым они нарушили миграционное законодательство, за что 1 июля каждый из них был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Однако, оплатив штраф, правонарушители продолжили нелегально пребывать на территории Кузбасса, повторно нарушив режим пребывания в Российской Федерации в виде нарушения правил миграционного учёта.

Совершение такого вида административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

С учётом личности каждого из правонарушителей, признавших вину в содеянном, а также их материального положения, суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Одновременно с этим суд постановил до исполнения административного выдворения содержать правонарушителей-нелегалов в Центре временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Кемеровской области, куда они были доставлены сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
23/08/2022
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