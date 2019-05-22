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В Парке культуры и отдыха Тяжина прошел конкурс вокалистов

Участниками традиционного муниципального музыкального конкурса «Солнечные звуки» стали 68 учащихся 1-11-х классов из 6 образовательных организация района: Тяжинских средних школа № 1, № 2, № 3, Итатской средней школы, Листвянской средней школы, Итатского детско-юношеского центра.
Юных артистов объединила в большой концерт безграничная любовь к музыке. На конкурс было представлено 24 вокальных номера, в трех номинациях, в трех возрастных группах. По итогам выступления лауреатами конкурса стали:
• в номинации «Вокал-соло» 1-4 классы – Илья Челпанов, учащийся 1 класса Итатской СШ (учитель музыки Антонида Дмитриевна Харабрина).
• в номинации «Вокальные ансамбли (группа более трех человек)» 1-4 классы - ансамбль «Малышарики», учащиеся 1-3 классов Итатской СШ (учитель музыки Антонида Дмитриевна Харабрина).
• в номинации «Вокал-соло» 5-8 классы – Елизавета Гацевич, учащаяся 7 класса Тяжинской СШ № 3 (учитель музыки Лидия Ивановна Жабина).
• в номинации «Вокальные ансамбли (группа более трех человек)» 5-8 классы – ансамбль «Школьница» учащиеся 5-8 классов Итатской СШ (учитель музыки Антонида Дмитриевна Харабрина).
• в номинации «Вокал-соло» 9-11 классы:
- Яна Герасименко, учащаяся 9 класса Тяжинской СШ № 3 (учитель музыки Лидия Ивановна Жабина);
- Валерия Стрелкова, учащаяся 9 класса Итатской СШ (учитель музыки Антонида Дмитриевна Харабрина).
Остальные конкурсанты стали дипломантами I, II, III степени. Запоминающимся было выступление вокального ансамбля Тяжинской СШ № 2 (учитель музыки Татьяна Михайловна Демидкова), исполнившего песню «В землянке». Ансамбль состоял только из мальчиков. Они были одеты в военную форму и создали атмосферу затишья на фронте, когда солдаты после боя отдыхают у костра.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/05/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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