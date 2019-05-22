В Парке культуры и отдыха Тяжина прошел конкурс вокалистов

В Новокузнецке эвакуирован ряд торговых центров и вокзалов В конце рабочего дня эвакуирован ряд торговых и бизнес центров, авто- и ж/д вокзалы. Как рассказал...

Рейс Кемерово — Москва задержали из-за одного пассажира 21 мая в Кемерове из городского аэропорта не вылетел вовремя утренний рейс до Москвы авиакомпании...

В Кузбассе начнёт действовать период навигации для маломерных судов Выход на воду разрешён только в период навигации при наличии у судоводителей действительных...