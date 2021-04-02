В паводкоопасный период Росгвардия Кузбасса проводит дополнительную профилактическую работу с владельцами оружия

В Кемеровской области начались рейды сотрудников лицензионно-разрешительной службы Росгвардии по предупреждению утрат и хищения гражданского оружия в паводкоопасный сезон. Профилактические мероприятия проходят в территориях, где существует риск подтопления жилых домов.

Сегодня первые рейды прошли в частном секторе областного центра. Инспекторы Росгвардии навещают владельцев зарегистрированного оружия, проверяют условия хранения арсенала и напоминают о требованиях по его сохранности. Росгвардейцы обращают внимание, что в паводкоопасный период создаются дополнительные факторы, которые могут способствовать утрате или хищению стволов.

Так, владельцы обязаны хранить оружие разряженным в недоступном для посторонних, в том числе для членов семьи, месте — сейфе или металлическом ящике. Доступ к оружию, боеприпасам и ключам от хранилища должен иметь только владелец, получивший соответствующее разрешение. Следует помнить, что за утрату оружия владельцу может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Кроме этого, в ходе профилактических мероприятий росгвардейцы вручили гражданам разработанную совместно с управлением по делам ГО и ЧС по городу Кемерово памятку, в которой указаны рекомендации по действиям при внезапном подтоплении.

В настоящий момент на территории Кемеровской области зарегистрировано около 50 тысяч владельцев оружия, в чьих руках находится почти 90 тысяч единиц различного арсенал.