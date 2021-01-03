В первый день 2021 года в регионе появились на свет 39 малышей

1 января в регионе родились 18 мальчиков и 21 девочка. Среди родившихся в Кемерове — одна двойня (мальчики).
«В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых в первый день Нового года появились малыши, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого новорожденного и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Акция пройдет также в Рождество, 7 января», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Больше всего новорожденных в Кемерове — 16 (9 мальчиков и 7 девочек) и в Новокузнецке — 12 (5 мальчиков и 7 девочек). В Киселевске — 3 новорожденных, все девочки. В Полысаеве — 2 малышей (мальчик и девочка), в Юрге — 2 девочки. В Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах 1 января родилось по одному мальчику. В Ленинске-Кузнецком — 1 девочка, в Анжеро-Судженске — 1 мальчик.
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