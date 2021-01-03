Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В первый день 2021 года в регионе появились на свет 39 малышей

1 января в регионе родились 18 мальчиков и 21 девочка. Среди родившихся в Кемерове — одна двойня (мальчики).

«В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых в первый день Нового года появились малыши, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого новорожденного и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Акция пройдет также в Рождество, 7 января», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 

Больше всего новорожденных в Кемерове — 16 (9 мальчиков и 7 девочек) и в Новокузнецке — 12 (5 мальчиков и 7 девочек). В Киселевске — 3 новорожденных, все девочки. В Полысаеве — 2 малышей (мальчик и девочка), в Юрге — 2 девочки. В Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах 1 января родилось по одному мальчику. В Ленинске-Кузнецком — 1 девочка, в Анжеро-Судженске — 1 мальчик.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
03/01/2021
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики предупредили кузбассовцев об аномально холодной погоде
Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на воскресенье, 3 января. По их данным,...
Три города Кузбасса вновь окутал непроглядный смог
Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, в субботу, второго января, в...
В Кузбассе в новогоднюю ночь 20 человек обморозились и пять пострадали от фейерверков
По информации медиков, в новогоднюю ночь двадцать человек получили обморожения. Среди пострадавших...
136 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе, двое скончались
За день в Кузбассе еще у 136 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Названы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus