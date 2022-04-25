В планах Сибуправтодора на 2022 год — ремонт 110 километров трассы «Сибирь» в Кузбассе

Также в программе ремонта три мостовых сооружения. На некоторых объектах работы уже начались.

21 апреля дорожники вышли на участок Р-255 «Сибирь» км 309 – 321, где в срок до 20 сентября будет выполнен ремонт с обновлением дорожного покрытия и инженерного обустройства. Несколько дней назад возобновлен капитальный ремонт на км 6 – км 15 обхода города Юрги, который входит в состав трассы «Сибирь», сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь". В прошлом году реализацию проекта вели с большим опережением графика. Это позволило выполнить 85% объема работ по устройству новой дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия, а также модернизировать систему водоотвода, что потребовало установки более 150 свай и строительства четырех объездных дорог. В нынешнем году на объекте продолжается строительство новой кольцевой развязки с линией электроосвещения на 15-м км, в месте примыкания подъезда к городу Томску, также предстоит укрепить откосы и кюветы, привести в порядок обочины, установить новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанести разметку. Ввод в эксплуатацию – до конца октября.

В срок до 1 мая будет начат капитальный ремонт на км 535 – км 545, где предстоит отремонтировать и частично переустроить водопропускные трубы, восстановить дорожное покрытие и заменить элементы инженерного обустройства. А также ремонт на км 486 – км 501, где не только восстановят изношенное дорожное покрытие, но и заменят остановочные павильоны, установят новые светофорные объекты, приведут в порядок тротуары и площадки отдыха для водителей. Кроме того до конца осени приведут в нормативное состояние отрезок с 343 по 374 км.

Еще 32 км трассы Р-255 защитят слоями износа: км 186 – км 198 и км 31 – км 51 подъезда к городу Томску. Также в планах этого года – отремонтировать три мостовых сооружения: путепроводы на км 305+166 и км 307+959, а также путепровод над железной дорогой на км 224+878, который, в рамках капитального ремонта, возводят заново после полного демонтажа.

Фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь"