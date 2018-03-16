В Полысаево для работников ЖКХ и бытового обслуживания населения прошел праздничный концерт

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 15 марта 2018 года в МБУК «ДК «Родина» Полысаевского городского округа прошел праздничный концерт, собравший в концертном зале работников всех специальностей предприятий жизнеобеспечения.
Отличившиеся работники сферы жилищно-коммунального хозяйства были награждены Юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области», Почетными Грамотами и Благодарственными письмами.
Торжественную часть сменил праздничный концерт, где лучшие творческие коллективы города исполнили свои яркие номера.
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