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В Полысаево мужчине выстрелили в глаз из пистолета "Оса"

23-летний житель Полысаево оказался в больнице с пулевым проникающим ранением в области левого глаза и ушибом головного мозга тяжелой степени.

Медики сообщили в полицию. Стражи порядка установили, что ходе конфликта, произошедшего возле одного из домов по улице Космонавтов, один из его участников выстрелил в оппонента. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. У него изъят травматический пистолет «Оса». Оружием он владел на законных основаниях.

Расследование продолжается.

Происшествия
Полысаево
kuzbassnews.ru
08/01/2018
Происшествия
Полысаево
Новости Кузбасса

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