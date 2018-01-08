В Полысаево мужчине выстрелили в глаз из пистолета "Оса"

В Кузбассе две женщины пострадали в результате взрыва печного котла Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, пожар возник в результате взрыва печного котла.

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