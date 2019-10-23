В Полысаево откроется первая модельная библиотека

31 октября 2019 года в Полысаевском городском округе состоится торжественное открытие первой модельной библиотеки в городе, расположенной по адресу: ул. Токарева 6 А.

В марте 2019 года библиотека - филиал № 2 муниципального автономного учреждения культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система» стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».

В помещении библиотеки произведен косметический ремонт, приобретена велопарковка, новое оснащение для библиотеки, обновлен книжный фонд - приобретено 6 200 экземпляров новых книг, компьютерное и мультимедийное оборудование, специализированное программное обеспечение, офисная и библиотечная мебель, игровое оборудования для детей разного возраста, благодаря которым будет и развивающая творческие способности детей работа, откроется кружок робототехники, заработает клуб настольных игр для организации досуга молодежи.

Библиотека оснащена техникой с доступом к современным электронным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке, базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека».

Оснащение библиотеки современной компьютерной техникой, новым программным обеспечением с выходом в Интернет позволит всем жителям иметь возможность доступа к региональным, российским и зарубежным информационным ресурсам.

В связи с открытием модельной библиотеки ожидается увеличение числа пользователей, посещений и книговыдачи.

Отметим, что открытие первой модельной библиотеки является важным и значимым событием для города, с её открытием повысится уровень обслуживания и качество предоставляемых услуг населения. Использование новейших информационных технологий позволит сделать библиотеку информационным, культурным и образовательным центром.