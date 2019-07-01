В Полысаево отпраздновали День молодежи

29 июня 2019 года в Полысаевском городском округе прошел открытый городской фестиваль молодежного творчества «День молодежи – 2019».

Мероприятие прошло с целью развития лучших традиций популярных направлений молодежной культуры, совершенствования форм организации досуга, создания условий для духовно – нравственного воспитания детско – юношеской и молодежной аудитории, обмена творческим опытом, пропаганды творческих достижений молодых исполнителей, занимающихся современными направлениями молодежной культуры.

Молодые люди, интересующиеся творчеством, объединились, чтобы подарить себе и полысаевцам замечательное, праздничное настроение. Фестиваль посетили порядка 300 человек, участниками стали 15 человек из городов: Полысаево, Ленинск – Кузнецкий, Кемерово, Новосибрск. Фестиваль собрал на своей сцене представителей разных жанров - это рок, - рэп, поп - исполнители, танцоры, представители оригинальных жанров – брейк-данс. Горожане с удовольствием наблюдали за фестивальной жизнью, включались в работу интерактивных площадок, которые были организованы в рамках молодежного арбата.

Более десяти разноплановых площадок работали в этот день на территории парка. Гости мероприятия смогли не только понаблюдать за площадками, но и включиться в их работу, все желающие приняли участие в моделировании фигур из воздушных шаров, раскрашивали раскраски, играли, рисовали мелом на асфальте, проходили туристическую полосу и боролись в надувных костюмах сумоистов.

По итогам фестиваля все участники были награждены дипломами и памятными призами. Завершила День молодежи праздничная дискотека.