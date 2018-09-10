В Полысаево продолжаются концерты духового оркестра "Мелодия"

9 сентября 2018 года в Полысаевском городском округе на площади перед МБУК «ДК «Родина» состоялся концерт духового оркестра «Мелодия».

В концертной программе духового оркестра прозвучали лучшие мировые и отечественные произведения, а мягкое, нежное звучание духовых инструментов, полные энергии аккорды и пульсация ритма погрузили зрителя в чудесный мир музыки.

Духовой оркестр великолепно исполнил различные композиции, даря слушателю эмоции радости, удивления и музыкального счастья.

Игра духового оркестра - это не просто музыка, это оформление всех значимых событий. Духовой оркестр «Мелодия» является постоянным участником культурно - массовых мероприятий проходящих в нашем городе, а проводить концерты для жителей и гостей города стало его доброй традицией.

Также в этот замечательный день 9 сентября для всех желающих состоялся мастер-класс по современной хореографии. Приятно отметить, что у всех участников мастер-класса остались положительные эмоции.