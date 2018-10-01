В Полысаево прошел конкурс "Супер Бабушка - 2018"

29 сентября 2018 года в Полысаевском городском округе во Дворце культуры «Родина» состоялся открытый городской конкурс «Супер Бабушка - 2018», посвящённый 75-летию Кемеровской области.

Сразу пять претенденток сразились за звание «Супер бабушки».

Участницы конкурса продемонстрировали свои таланты, они соревновались между собой как в артистических талантах, рукоделии, так и в кулинарных способностях, а помогали им и поддерживали в волнительные моменты их родственники и друзья.

Конкурс начался с «Визитной карточки бабушки», где бабушки представили на суд зрителей и жюри рассказы о себе и о своих увлечениях.

Затем конкурсанток ждал конкурс «В гостях у бабушки», во время которого они поделились со зрителями и членами жюри своими кулинарными секретами и угостили всех заранее приготовленными кулинарными блюдами.

Третьим этапом был интеллектуальный конкурс «Бабушка все знает». Участницам необходимо было ответить на шуточные вопросы, подготовленные организаторами конкурса.

Заключительным этапом стал конкурс-дефиле «Семейный фотоальбом». Участницы вместе с членами семьи продемонстрировали свои стильные наряды.

В том, что все бабушки очень талантливы, в этот день сомнений не было ни у кого. И даже жюри было трудно выбрать лучшую бабушку. Однако победительницей конкурса и обладателем титула «Супер Бабушка - 2018» стала директор МАУК «Полысаевская ЦБС» Людмила Афанасьевна Карманова.

Председатель жюри, начальник отдела культуры Полысаевского городского округа Оксана Викторовна Кудрявцева поблагодарила всех конкурсанток за участие, за их талант и жизнелюбие.

Все участницы конкурса были награждены дипломами и памятными подарками