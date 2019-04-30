Новости Кузбасса

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В Полысаево прошел открытый городской конкурс красоты и таланта «Мисс Старшеклассница 2019».

27 апреля 2019 года в Полысаевском городском округе в МБУК «ДК «Родина» » в рамках реализации регионального проекта «Культура» прошел открытый городской конкурс красоты и таланта «Мисс Старшеклассница 2019».

Конкурс «Мисс старшеклассница 2019» дает возможность участницам не только показать свою красоту, но и раскрыть индивидуальность, по максимуму  задействовать весь свой творческий потенциал. И у девушек это получилось на «отлично»: два часа в зале не прекращались аплодисменты и смех — помимо всего прочего, юные леди оказались остроумными и сценически раскрепощенными.

Конкурентками в борьбе за корону стали семь девушек из городов Полысаево и Ленинск – Кузнецкий. Юные красавицы в возрасте от 14 до 18 лет боролись за почетный титул «Мисс старшеклассница 2019».

Путь к победе состоял из 5 этапов:

- Конкурс «Я с активной гражданской позицией». Каждая участница совместно с МБУ «Городской молодежный центр» подготовила социально – значимый проект, который был представлен на суд жюри, далее экспертная группа в данном вопросе выберет лучший проект и совместно с участницей и МБУ «Городской молодежный центр» реализуют его на территории города;

- Конкурс – дефиле «Привет из 90 – х». Конкурсантки представили костюмы соответствующей тематики, отражающие стиль одежды эпохи 90 – х годов – это спортивные костюмы, джинсовые вещи, цветные колготки и лосины;

- Конкурс «Моя супер способность». Участницы конкурса представили творческие номера, в которых продемонстрировали свои таланты: вокальные, хореографические или декламация стихов;

- Творческое костюмированное дефиле «Моя необычная профессия». Девушки подготовили костюмы свойственные профессии, после жеребьевки – были представлены костюмы пожарного, стюардессы, педагога, экскурсовода, полицейского, горняка и космонавта;

- Конкурс - дефиле «Маленькое черное платье». Девочки предстали перед зрителями в коктейльных платьях.

В результате подведения итогов квалифицированным жюри была определенна победительница конкурса и обладательница титула «Мисс Старшеклассница 2019» - Анастасия Перепелова.

- Первая вице «Мисс Старшеклассница» - Арина Прокоса;

- Вторая вице «Мисс Старшеклассница» - Дарья Кудрявцева;

- Мисс «Оригинальность» - Марина Мельгунова;

- Мисс «Интеллект» - Карина Васильева;

- Мисс «Стиль» - Татьяна Семенова;

- Мисс «Грация» - Елизавета Герус, она же стала мисс «Приз зрительских симпатий».

Каждой участнице были вручены благодарственные письма и подарки от спонсоров и партнеров конкурса.

 

Культура
Образование
Полысаево
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Культура
Образование
Полысаево
Новости Кузбасса

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