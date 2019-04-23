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В Полысаево прошла акция "Библионочь - 2019"

 19 апреля 2019 года во всех библиотеках Полысаевского городского округа прошла Всероссийская акция «Библионочь — 2019».

МАУК «Полысаевская ЦБС» принимает участие в акции в шестой раз. В этом году темой акции стала фраза Уильяма Шекспира «Весь мир — театр».

В центральной городской библиотеке имени Максима Горького для детей из МКОУ «СОШИ №23» прошло театрально – игровое представление «Волшебный мир театра», где волонтеры из МБУ «ГМЦ» показали для них мини-спектакль с игровыми элементами «Как домовенок Кузя свой дом искал».

  Продолжился вечер виртуальным путешествием по театрам мира «Театра мир откроет нам свои кулисы», ребята играли в популярные молодежные игры такие как «Мафия» и «Крокодил».

       Для старшего поколения было предложено посетить «Кабачок «13 стульев» с шутками, анекдотами, добрым юмором и хорошей музыкой.

Выставку коллекционных кукол «Тот, кто в куклы не играл, то счастья не видал» представила жительница нашего города Альтафова Вера.   Всего было представлено 60 кукол, которые привезены со всего мира – это куклы различных стран и республик в национальных костюмах.
        На выставке «Волшебство умелых рук» были представлены работы (вышитые картины) Татьяны Моисеевой, которая рассказала присутствующем о своем хобби - вышивание крестиком.  

Детская библиотека (филиал № 1) пригласила гостей на библиотечно-театральную карусель «Путешествие в ТеатрЛенд». Участники совершили увлекательное путешествие в волшебный мир театра входе которой прошла встреча с книгами и литературными героями, взошедшими на театральные подмостки, «закулисные» игры и конкурсы.

Для читателей от 8 до 13 лет библиотекари подготовили конкурсную программу, где мальчики и девочки блеснули эрудицией и талантами, проявили смекалку, удивили своей актерской игрой, попробовав себя в роли актеров драматического театра, театра пантомимы, песни и детского театра.

В библиотеке – филиале №2 для детей была организована встреча с прекрасным «Театральный калейдоскоп на сцене и в жизни». Ребята познакомились с историей русского театра, узнали, какие бывают театры, посмотрели слайд – презентацию   о знаменитых актерах театра и кино – Олега Меньшикова, Василия Ланового, Сергея Маковецкого, Юрия Яковлева и др., ответили на вопросы театральной викторины.

Театральное ассорти «Его величество театр» прошло в библиотеке – филиале №3. Веселыми шутками и прибаутками скоморохи зазывали первоклассников в волшебный мир театра. Скоморохи не только развлекали маленьких зрителей, но познакомили их с театральной терминологией (антракт, афиша, аншлаг, декорация и др.) и правилами поведения в театре. Школьники постарше демонстрировали свое мастерство музыкальными номерами, песнями и танцами. Первоклассники дебютировали в постановке инсценировки «Федорино горе» и артистично исполнили свои роли. А во время антракта скоморохи угощали всех гостей сладостями – все как в настоящем театре! Море радости, положительных эмоций и восхитительных впечатлений доставил «Его величество театр» и артистам и зрителям.

Уходя с мероприятий, гости и читатели библиотеки благодарили за интересно и с пользой проведенное время, которое помогло им приобщиться к миру театра и театрального искусства.

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kuzbassnews.ru
23/04/2019
Культура
Топ
Полысаево
Новости Кузбасса

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