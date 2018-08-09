В Полысаевском городском округе 14 августа пройдет фольклорный праздник «Медовый спас»

14 августа отмечается начало празднования Медового спаса. Праздничные мероприятия во всех крупных городах и районах Кемеровской области пройдут с 14 по 27 августа.

Медовый Спас – это первый из трех праздников. После него идут празднования Яблочного и Орехового Спаса. По-другому этот праздник называется Маковым, Мокрым или Спасом на воде. В этот день принято хвалить воду, готовить пряники, пироги и печь блины с медово-маковой начинкой. Маковый Спас считается днем начала сбора урожая.

В Полысаевском городском округе в парке имени И.И. Горовца 14 августа пройдет фольклорный праздник «Медовый спас». В программе мероприятия: церковная служба, народные гуляния и торги мёда.

Мероприятие пройдет с целью ознакомления с многочисленными видами и производителями меда, таких как: луговой, донниковый, кедровый, липовый, гречишный, горный и многие другие на любой вкус, где опытные пчеловоды поделятся секретами и советами при выборе меда, а все желающие смогут попробовать различные виды освященного меда.

Для жителей и гостей города творческие коллективы МБУК «ДК «Родина» подготовят концертную программу, на которой расскажут историю праздника, о полезных свойствах меда, а также исполнят народные песни. Для детей будут организованны игровые программы.

Этот праздник оставит хорошее настроение и положительные эмоции на долгое время.