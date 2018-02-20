В Полысаевском городском округе отпраздновали Масленичную неделю

С 12 по 18 февраля в Полысаевском городском округе в Центральной городской библиотеке имени М. Горького отпраздновали Масленичную неделю. Читатели библиотеки познакомились с историей и традициями празднования Масленицы, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и угощались вкусными блинами.

В канун праздника в библиотеке была оформлена книжная выставка - викторина «Ай, да Масленица!», которая привлекала внимание посетителей своим оригинальным оформлением и интересным содержанием. На выставке были представлены книги, из которых можно было узнать массу рецептов приготовления блинов.

Так же в минувшие выходные на площади расположенной по адресу: ул. Космонавтов, 75 А, у МБДОУ «Детский сад № 52» прошла Масленичная театрализованная развлекательная программа с элементами фольклора «По щучьему велению».

Яркие костюмы, веселые конкурсы, народные гуляния, русские забавы и игры, поедание блинов на скорость, выявление самого сильного, влезание на масленичный столб, полевая кухня и конечно же традиционное сжигание чучела Масленицы вот то, что ждало гостей на мероприятии.

Масленичную неделю завершил бесплатный кинопоказ художественного фильма в рамках областной акции «Кино на Масленицу» «Варвара – краса, длинная коса» в МБУК «ДК «Родина». Организаторами акции являются департамент культуры и национальной политики Кемеровской области и ГАУК КО «Кузбасскино».