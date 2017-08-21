Новости Кузбасса

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В пос. Малиновка открыли площадь общественных мероприятий и спортивно-культурный комплекс

Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия пос. Малиновка и 70-летия Дня шахтера.

С праздником жителей поселка поздравили и.о. начальника департамента экономического развития Кемеровской области Жанна Червякова и глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов.

На создание двух социально-значимых объектов, предусмотренных программой «Формирование современной городской среды», потребовалось более 30 млн. руб.

На площади общественных мероприятий произвели отсыпку, разравнивание и асфальтирование территории, установили современную сцену, большую хоккейную коробку, открытую спортивную площадку и площадку с уличными тренажерами, а также выполнили работы по благоустройству и уличному освещению.

Спортивно-культурный комплекс разместился в здании бывшей школы № 19, которая не эксплуатировалась несколько лет. Отремонтировали систему отопления и фасад здания, провели общестроительные и отделочные работы, восстановили электроосвещение, наладили работу вентиляции и пожарно-охранной сигнализации. Теперь на первом этаже для жителей поселка и ребят из детско-юношеской спортивной школы работают спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, каратэ, вольной борьбой, а для желающих иметь стройную фигуру – тренажерный зал. На втором этаже в скором времени откроется зал на 200 мест для проведения культурно-массовых и общественных мероприятий.  

Общество
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kuzbassnews.ru
21/08/2017
Общество
Калтан
Осинники
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