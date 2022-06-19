В поселке Итатский состоялось освящение отреставрированного храма святителя Николая

В 115 годовщину со дня постройки церкви чин освящения провел епископ Мариинской и Юргинской епархии Иннокентий. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров вручил награды.

Храм святителя Николая был возведен на высоком холме, на берегу реки Итатки. В 1903-1907 годах в Итатском была построена каменная однопрестольная церковь святителя Николая Чудотворца. В 1938 году храм закрыли и разграбили. Сначала здание использовалось как зерносклад, затем здесь разместился комбинат бытового обслуживания. В результате церковь потеряла свой первоначальный вид.

С 1989 года несколько верующих женщин стали настойчиво обращаться к районным и областным руководителям с просьбой открыть приход и передать церковь верующим. В 1991 году был зарегистрирован Свято-Никольский приход.

В поселке началось возрождение духовной жизни. Спустя несколько лет церковь возвратили верующим. Всем миром итатцы взялись за восстановление храма. Успешное завершение реставрационных работ стало возможным во многом благодаря подвижническому труду настоятеля церкви, протоиерея Алексея Черткова.