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В поселке Итатский Тяжинского района отремонтировали дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по дорожному ремонту улиц Гагарина и Советская. Уложен новый асфальт на участке 1 км по улице Советская. Также по улице Советская были обустроены кюветы. По улице Гагарина произведен ямочный ремонт дорожного покрытия и уложено асфальтобетонное покрытие на протяжении 750 метров.
На улице Советская на двух автобусных остановках установлены павильоны. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Валерьевич Тюлюков безвозмездно оборудовал подъездную площадку. С 26 сентября начались работы по строительству тротуаров на протяжении 1,8 км по улице Советская (от сбербанка до улицы Рабочая).

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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