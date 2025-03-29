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В поселке Листвянка состоялся ХVI окружной фестиваль хореографических коллективов «Каблучок»

Фестиваль проводится в Тяжинском округе с целью популяризации хореографического творчества, установления и укрепления связей между коллективами посредством совместной творческой деятельности.
В обновленном зрительном зале Дома культуры собрались танцевальные коллективы сельских клубных учреждений, центра национальных культур и коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.
В программу вошли разноплановые танцевальные номера. Яркие костюмы, зажигательная музыка, талантливые исполнители – это был незабываемый праздник танца.
Завершающим аккордом фестиваля стал мастер-класс по классическому и эстрадному танцу, который провели хореограф центра национальных культур Татьяна Юрьевна Митина и хореограф ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Владимировна Еременко.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/03/2025
Культура
Тяжин

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