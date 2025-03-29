В поселке Листвянка состоялся ХVI окружной фестиваль хореографических коллективов «Каблучок»

Фестиваль проводится в Тяжинском округе с целью популяризации хореографического творчества, установления и укрепления связей между коллективами посредством совместной творческой деятельности.

В обновленном зрительном зале Дома культуры собрались танцевальные коллективы сельских клубных учреждений, центра национальных культур и коллективов Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

В программу вошли разноплановые танцевальные номера. Яркие костюмы, зажигательная музыка, талантливые исполнители – это был незабываемый праздник танца.

Завершающим аккордом фестиваля стал мастер-класс по классическому и эстрадному танцу, который провели хореограф центра национальных культур Татьяна Юрьевна Митина и хореограф ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Владимировна Еременко.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности