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В поселке Листвянка Тяжинского района прошел День села

Односельчане собрались у Дома культуры, где прошла концертная программа «Глубинкою жива Россия». Глава Листвянского сельского поселения Нина Андреевна Лисовская подвела итоги конкурса «Лучшая усадьба». Победителем в 2018 году стала Лариса Николаевна Новикова, которая была награждена памятной табличкой и подарком.
Поздравила глава поселения и листвянцев, отмечавших день рождения – старожила Фаину Марковну Шубину – ей исполнилось 87 лет, и восьмилетнюю Дарью Жекову.
Благодарственными письмами администрации Листвянского сельского поселения были награждены директор ООО «Совхоз Тяжинский» Иван Сергеевич Воронько, заведующая библиотекой Татьяна Павловна Шмидт и коллектив Листвянского сельского Дома культуры (заведующая Тамара Анатольевна Сазыкина).
Для детворы праздник стал незабываемым – их ждали разнообразные аттракционы, катание на осликах, сладкая вата и попкорн.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Общество
Тяжин
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