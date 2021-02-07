В поселке Нововосточный Тяжинского округа культработники пригласили земляков на «Поле чудес»

Работники сельского Дома культуры-филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности совместно с библиотекарями провели интеллектуальную игру, посвященную 300-летию Кузбасса.
Участники интеллектуальных состязаний показали отличные знания природы Кузбасса, смогли ответить и на вопросы о знаменитых людях края, о его достопримечательностях. В ходе игры были определены финалисты - Зоя Селиверстовна Трушель, Стася Ивановна Нейкшина, Мария Викентьевна Яндюк.
Победила на «Поле чудес» Стася Ивановна Нейкшина. Кроме того, игроки исполняли художественные номера, угощали присутствующих вкусной выпечкой.
Все желающие могли познакомиться с книжной выставкой «Кузбасс - России славный край», где представлены книги по истории Кемеровской области, о городах, входящих в ее состав, информация о людях, создававших славу Кузбасса - шахтерах, писателях, спортсменах.
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