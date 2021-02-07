В поселке Нововосточный Тяжинского округа культработники пригласили земляков на «Поле чудес»

В Кузбассе более 14 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю На территории Кемеровской области за неделю 14,8 тысяч гражданам диагностировали острую...

В Новосибирске снег с крыши кафе раздавил крыши и стекла двух автомобилей В субботу, 6 февраля, в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом...

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на первый рабочий день В понедельник, 8 февраля, в Кузбассе ночью местами ожидается усиление ветра до 18-23 метров в...