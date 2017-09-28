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В поселке Ортон двое мужчин похитили аккумуляторы с электростанции и автомобиля

В полицию Междуреченска обратилась начальник территориального управления поселка Ортон, рассказав,  что неизвестные проникли ночью в помещение подвижной электростанции поселка и похитили два резервных аккумулятора, необходимых для обеспечения электроэнергией поселка в случае аварии. Причиненный ущерб составил более 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при проверке пунктов приема металла в Междуреченске обнаружили в одном из них похищенные аккумуляторы. Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали злоумышленников, которыми оказались двое ранее судимых жителей поселка Ортон. В ходе работы с задержанными была установлена их причастность к еще одной краже аккумулятора: ночью подельники похитили батарею из припаркованного во дворе дома автомобиля «Тойота Спринтер», двери которого были не заперты.

Следователем отдела МВД Росси по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Похищенные с электростанции аккумуляторы изъяты и возвращены законному владельцу.

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
28/09/2017
Происшествия
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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