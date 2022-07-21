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В поселке Школьный прошел ежегодный региональный молодежный образовательный форум

Участниками форума стали студенты Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Серебрякова и Олеся Шманай, педагог дополнительного образования Антонина Анатольевна Меновщикова.
На церемонии открытия форума «Время первых» присутствовали директор Прокопьевского аграрного колледжа Кирилл Николаевич Яскевич, где базировался форум, а также начальник управления профессионального образования и подготовки кадров Олеся Николаевна Трофименко.
На протяжении пяти дней работали образовательные площадки «Вдохновляй» (творчество), «Освещай» (медиа) и две площадки «Создавай» - для представителей студенческого самоуправления и специалистов по воспитательной работе.
На тренингах и в ходе мастер-классов студентки Тяжинского агропромышленного техникума активно проявляли лидерские качества. В рамках форума участники разработали дорожную карту, ребята получили навыки проектного управления, коммуникации, проработали концепцию своего видения молодежного центра 4.0.

Образование
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/07/2022
Образование
Прокопьевск
Тяжин
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