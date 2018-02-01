В поселке Шушталеп состоялись муниципальные соревнования по спортивному ориентированию

Владея искусством ориентирования, человек чувствует себя спокойно на природе, прогулки и походы доставляют радость и возможность отдохнуть от повседневности.

Данный вид спорта - довольно молодой, однако это не мешает ему активно развиваться и в городе Калтане. Благодаря педагогам дома детского творчества в округе уже не в первый раз проходят соревнования по спортивному ориентированию. На этот раз держать ориентир ребятам пришлось в закрытом помещении, в стенах бывшей школы №24.

Пройти лабиринт приехали почти 150 обучающихся школ Калтанского городского округа. Руководители также решили попробовать свои силы в этом виде спорта и порой превосходили своих воспитанников. Медали и грамоты были разыграны в 5 возрастных категориях. В общем зачете команда дома детского творчества заняла 1 место, вторыми стали участники из школы №30, бронза досталась школе №1.