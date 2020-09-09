Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В поселке станция Антибесская Мариинского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт

Он построен по национальному проекту «Здравоохранение», в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Раньше медпункт располагался в старом деревянном здании с печным отоплением и привозной водой. Теперь селяне рядом с домом смогут получать медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в комфортных условиях.
В помещении, площадью 72,8 квадратных метров, предусмотрены прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема врача и холл для ожидания. Здесь же по графику будут вести прием педиатр, акушер-гинеколог, работать выездной флюорограф, а к концу 2020 года – передвижной маммограф.
Фельдшерский пункт оснащен современным оборудованием, необходимыми медикаментами и укладками для оказания экстренной помощи населению, в том числе при инфаркте и инсульте.
Заведует ФАПом медицинская сестра Вера Николаевна Мальцева. Она приехала в Мариинский район из Кемерова в 2015 году. Муниципалитет предоставил семье медработника жилье. Вера Николаевна будет курировать 190 человек, из них 27 детей. Это жители поселка ст. Антибесская и деревни Бобровка.

Здоровье
Мариинск
kuzbassnews.ru
09/09/2020
Здоровье
Мариинск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Смертность в Кузбассе снова превысила рождаемость
В прошлом году разница составляла 8 780 человек. Кузбасс лидирует по показателям естественной убыли...
Исторический новокузнецкий кинотеатр станет протестантской церковью
Горожане уверены, отремонтированное здание превратится в прибежище для евангелистов. Не так давно в...
Власти Кузбасса запретили продавать алкоголь в честь Дня трезвости
В пятницу, 11 сентября, в регионе будет запрещена продажа алкогольных напитков. Это связано с тем,...
Власти Новокузнецка выделят 24 млн рублей на благоустройство сквера
Администрация города Новокузнецка ищет подрядчика для благоустройства сквера в Центральном районе....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus