В поселке станция Антибесская Мариинского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт

Он построен по национальному проекту «Здравоохранение», в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Раньше медпункт располагался в старом деревянном здании с печным отоплением и привозной водой. Теперь селяне рядом с домом смогут получать медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в комфортных условиях.

В помещении, площадью 72,8 квадратных метров, предусмотрены прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема врача и холл для ожидания. Здесь же по графику будут вести прием педиатр, акушер-гинеколог, работать выездной флюорограф, а к концу 2020 года – передвижной маммограф.

Фельдшерский пункт оснащен современным оборудованием, необходимыми медикаментами и укладками для оказания экстренной помощи населению, в том числе при инфаркте и инсульте.

Заведует ФАПом медицинская сестра Вера Николаевна Мальцева. Она приехала в Мариинский район из Кемерова в 2015 году. Муниципалитет предоставил семье медработника жилье. Вера Николаевна будет курировать 190 человек, из них 27 детей. Это жители поселка ст. Антибесская и деревни Бобровка.