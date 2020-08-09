В поселке Судженка Яйского округа открыто места массового отдыха населения

Благоустройство было проведено по инициативе местных жителей в рамках реализации проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива». На территории уже имеющейся детской площадки жители решили установить волейбольную площадку, обновить ворота на футбольном поле, а по периметру – проложить асфальтобетонную беговую дорожку.

По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, проект жителей Судженки получил поддержку из областного бюджета в сумме более 434 тыс. рублей. Также жители поселка и представители бизнеса внесли свой вклад в размере более 40 тыс. рублей на благоустройство площадки, из местного бюджета было выделено 55 тыс. рублей.

Результатом совместной работы жителей и администрации стала обновленная спортивная площадка. Теперь население поселка больше времени будет проводить занимаясь спортом, а родители совместно с детьми планируют проводить соревнования и приглашать к себе гостей из других поселков. Общие занятия спортом объединят старшее и младшее поколение Дачно-Троицкой сельской территории, на которой проживает порядка 1 тыс. человек.

Готовятся к открытию спортивные площадки в селах Улановка, Вознесенка, Кайла, которые сооружены по инициативе местных жителей в рамках реализации регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».