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В поселке Судженка Яйского округа открыто места массового отдыха населения

Благоустройство было проведено по инициативе местных жителей в рамках реализации проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива». На территории уже имеющейся детской площадки жители решили установить волейбольную площадку, обновить ворота на футбольном поле, а по периметру – проложить асфальтобетонную беговую дорожку.
По итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, проект жителей Судженки получил поддержку из областного бюджета в сумме более 434 тыс. рублей. Также жители поселка и представители бизнеса внесли свой вклад в размере более 40 тыс. рублей на благоустройство площадки, из местного бюджета было выделено 55 тыс. рублей.
Результатом совместной работы жителей и администрации стала обновленная спортивная площадка. Теперь население поселка больше времени будет проводить занимаясь спортом, а родители совместно с детьми планируют проводить соревнования и приглашать к себе гостей из других поселков. Общие занятия спортом объединят старшее и младшее поколение Дачно-Троицкой сельской территории, на которой проживает порядка 1 тыс. человек.
Готовятся к открытию спортивные площадки в селах Улановка, Вознесенка, Кайла, которые сооружены по инициативе местных жителей в рамках реализации регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
09/08/2020
Общество
Яя

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