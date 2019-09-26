Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В поселке Трудармейский открылся новый детский сад

В поселке Трудармейский Прокопьевского района открылся новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография».

Детский сад «Чебурашка» рассчитан на 180 мест: 80 мест для детей от 1 года до 3 лет (4 ясельные группы) и 100 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (4 дошкольные группы). В учреждении создано 21 рабочее место.

Здание включает в себя восемь групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, соляную пещеру и комнату психологической разгрузки, методический и медицинский кабинеты, пищевой блок. Для маломобильных граждан предусмотрены пандус, лифт.

Для обеспечения безопасности детей установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, ограждение, имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт охраны, тревожная кнопка.

Особенность нового детского сада – возможность раннего профориентационного воспитания. Для этого открыты модульные комнаты: космодром, пожарная служба, полиция, скорая помощь, киностудия и др. На данных площадках воспитанники смогут познакомится с разными видами деятельности. Как отмечают специалисты это позволит выявить и поддержать индивидуальные предпочтения и способности дошкольников в комфортной психоэмоциональной обстановке.

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Общество
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/09/2019
Образование
Общество
Топ
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жизнь кузбассовцев подвергали опасности на работе
На кузбасском предприятии жизнь работников подвергали опасности. Ростехнадзор выявил нарушения...
Бывший заместитель мэра Кемерова стал депутатом областного парламента
Владимир Вильчиков победил на довыборах в кузбасский парламент и получил депутатский мандат. Как...
СГК в Новокузнецке взыскала с должников более 48 млн руб
Сибирская генерирующая компания (СГК) за восемь месяцев 2019 года взыскала с новокузнецких...
Кемеровчанка специально купила опасное жилье на материнский капитал
Прокурор Заводского района города Кемерово провел проверку использования средств материнского...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus