В поселке Трудармейский открылся новый детский сад

В поселке Трудармейский Прокопьевского района открылся новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография».

Детский сад «Чебурашка» рассчитан на 180 мест: 80 мест для детей от 1 года до 3 лет (4 ясельные группы) и 100 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (4 дошкольные группы). В учреждении создано 21 рабочее место.



Здание включает в себя восемь групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, соляную пещеру и комнату психологической разгрузки, методический и медицинский кабинеты, пищевой блок. Для маломобильных граждан предусмотрены пандус, лифт.



Для обеспечения безопасности детей установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, ограждение, имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт охраны, тревожная кнопка.



Особенность нового детского сада – возможность раннего профориентационного воспитания. Для этого открыты модульные комнаты: космодром, пожарная служба, полиция, скорая помощь, киностудия и др. На данных площадках воспитанники смогут познакомится с разными видами деятельности. Как отмечают специалисты это позволит выявить и поддержать индивидуальные предпочтения и способности дошкольников в комфортной психоэмоциональной обстановке.

Фото: пресс-служба АКО