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В поселке Тяжинский на храме Преображения Господня установлен новый центральный купол

Купол выполнен на металлическом каркасе с нитрид-титановым покрытием.
Это уникальное химическое вещество с неповторимыми характеристиками, не подверженное коррозии, по внешнему виду напоминает позолоту. Старые купола из оцинкованной жести с годами потускнели, поэтому и было принято решение их обновить.
Теперь остается заменить завершающий седьмой купол над церковной колокольней. Финансовые средства необходимые для изготовления и монтажа храмовых куполов пожертвованы неравнодушными людьми. Напомним, что изначальные купола устанавливаются на молитвенных домах в деревнях и поселках Тяжинского района.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/08/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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