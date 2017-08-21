В поселке Тяжинский на храме Преображения Господня установлен новый центральный купол

Купол выполнен на металлическом каркасе с нитрид-титановым покрытием.
Это уникальное химическое вещество с неповторимыми характеристиками, не подверженное коррозии, по внешнему виду напоминает позолоту. Старые купола из оцинкованной жести с годами потускнели, поэтому и было принято решение их обновить.
Теперь остается заменить завершающий седьмой купол над церковной колокольней. Финансовые средства необходимые для изготовления и монтажа храмовых куполов пожертвованы неравнодушными людьми. Напомним, что изначальные купола устанавливаются на молитвенных домах в деревнях и поселках Тяжинского района.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сегодня столбик термoметра может подняться дo отметки +21 градуса.
|
Самостоятельно спуститься с вершины 23-летняя женщина не смогла. Идея о необычной фотографии пришла...
|
Жители села Новоказанка отправились по грибы, но потерялись и не смогли самостоятельно выйти к...
|
Кремль не планирует замену Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Об этом, как...