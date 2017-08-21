В поселке Тяжинский на храме Преображения Господня установлен новый центральный купол

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в понедельник Сегодня столбик термoметра может подняться дo отметки +21 градуса.

Кемеровские спасатели помогли девушке, забравшейся на гору ради селфи Самостоятельно спуститься с вершины 23-летняя женщина не смогла. Идея о необычной фотографии пришла...

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