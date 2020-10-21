В преддверии Дня памяти летчика-космонавта Алексея Леонова, прошел ряд мероприятий

С начала октября педагоги и учащиеся художественной школы № 14 имени А. А. Леонова (пгт. Тисуль) подготовили несколько выставок. Так состоялось открытие музейной экспозиции «Человек и космос» в Международном аэропорту имени А. А. Леонов в городе Кемерово, где были представлены 64 творческие работы.
Экспозиция выставки «Твоя душа отзовется в детях», посвященная памяти А. А. Леонова, была размещена в художественной галерее «Взгляд ребенка» и Доме космонавтики в Звездном городке (город Москва). На этой выставке представлены 20 работ победителей международного открытого конкурса-выставки.
В Тисульской модельной библиотеке семейного чтения проходит выставка-посвящение «Легенда мировой космонавтики». Мини-выставка оформлена в фойе детской художественной школы № 14 имени А. А. Леонова. Во всех образовательных организациях Тисульского района, для учащихся 1-11 классов прошли классные часы и библиотечные уроки, посвященные космонавту Алексею Архиповичу Леонову.
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