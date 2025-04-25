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В преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии присоединились к всероссийской акции

В Кемерове наставники из ОМОН «Оберег», СОБР «Символ» и вневедомственной охраны совместно с кадетами Росгвардии из школы №74 дали старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В патриотическом событии у мемориала воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны собрались губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны, представители общественности, волонтёры, а также воспитанники детской группы особого назначения «Стальная рысь» имени павшего офицера СОБР, лейтенанта Юрия Латыпова.

«Георгиевская лента — это символ Победы, память о великих героях предыдущих поколений. Участвуя в таких акциях, мы отдаем дань уважения защитникам нашей страны», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Основная задача акции – воспитание гражданственности, патриотизма и почитания подвига советского народа в период Великой Отечественной войны. Для огромного числа людей в России и за её пределами георгиевская ленточка олицетворяет память, преемственность поколений и воинскую доблесть.

Кроме этого, мероприятие ознаменовалось стартом акции «Красная гвоздика», в ходе которой собранные в регионе средства будут направлены адресно ветеранам Кемеровской области.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/04/2025
Общество
Кемерово

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