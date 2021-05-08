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В преддверии Дня Победы в городах Кузбасса установили артиллерийские орудия

В Крапивинском округе в сквере Победителей появилась противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм, а в Салаире мемориальный комплекс землякам, погибшим в году войны, дополнили гаубицей Д-1 диаметром 152 мм.

Артиллерийское орудие прошло демилитаризацию и прибыло в Кузбасс из войсковой части 58661-БН поселка Щучье Курганской области.

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kuzbassnews.ru
08/05/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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