В преддверии Дня Победы в городах Кузбасса установили артиллерийские орудия

В Крапивинском округе в сквере Победителей появилась противотанковая пушка Д-44 калибра 85 мм, а в Салаире мемориальный комплекс землякам, погибшим в году войны, дополнили гаубицей Д-1 диаметром 152 мм.
Артиллерийское орудие прошло демилитаризацию и прибыло в Кузбасс из войсковой части 58661-БН поселка Щучье Курганской области.
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