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В преддверии Дня защитника Отечества в Полысаево прошли праздничные мероприятия

В преддверии Дня защитника Отечества в Полысаевском городском округе прошли праздничные мероприятия.

День защитника Отечества - это праздник, который дорог всем гражданам нашей страны потому, что он олицетворяет собой мужество и героизм, безграничную любовь к Отчизне, готовность всех мужчин в случае необходимости в любое время встать на защиту нашего государства. 23 февраля по всей России чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

22 февраля 2019 года в 11.00 во Дворце культуры «Родина» состоялось городское торжественное собрание. Слова поздравления защитникам Отечества произнесла первый заместитель главы Полысаевского городского округа Елена Григорьевна Березина. Вокальные коллективы и солисты Дворца культуры исполнили трогательные песни: о войне, о героях, о несгибаемом духе защитников Отечества и о том, какой ценой сохраняется самое главное на Земле – мир и любовь, хореографические коллективы представили зрителю свои танцевальные номера. 

Также праздничные мероприятия прошли и в других учреждениях культуры. Так в 17:00 в Детской школе искусств № 54 был организован праздничный концерт «Будем Родине служить», где обучающиеся школы выступили для гостей мероприятия с игрой на гитаре, фортепиано и домре.

В это же время в Доме культуры «Полысаевец» прошел праздничный концерт «Будем Родине служить». С хореографическими номерами, патриотическими песнями о Родине, войне и мужестве выступили воспитанники ДК, поздравив гостей с праздником и подарив им частичку своего творчества.

В МАУК «Полысаевская ЦБС» филиал № 2 была организованна книжная выставка-праздник «Отвага, мужество и честь», на которой были представлены книги о героическом прошлом нашего народа.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
28/02/2019
Культура
Полысаево
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