В преддверии Международного женского дня в Полысаево проведены праздничные мероприятия

В преддверии Международного женского дня в Полысаевском городском округе проведены праздничные мероприятия.
5 марта в концертном зале детской школы искусств № 54 прошел праздничный концерт «Подари мне солнце». В адрес всех женщин прозвучало много теплых слов и поздравлений, а начинающие артисты, обучающиеся школы искусств, порадовали их своими музыкальными и хореографическими номерами.
6 марта в Центральной городской библиотеке имени Максима Горького была организована выставка-праздник «Прекрасных женщин имена», на которой были представлены книги о знаменитых и выдающихся женщинах России.
7 марта во дворце культуры «Родина» состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
Тепло и сердечно поздравил всех присутствующих девушек и женщин с праздником Глава Полысаевского городского округа – Валерий Павлович Зыков. Также свои поздравления гостям подарили творческие коллективы, исполнив хореографические и вокальные номера. Веселые танцы и душевные песни прозвучали в честь прекрасной половины человечества.
Зрители получили массу положительных эмоций и заряд прекрасного праздничного настроения, всем женщинам были вручены приятные подарки.
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