В преддверии пика спроса на семена специалисты Россельхознадзора рекомендуют уделить особое внимание на упаковку

Основная задача государственного федерального контроля (надзора) в области семеноводства — не допустить поступление в оборот некачественных семян и посадочного материала в нарушение требований Федерального закона «О семеноводстве» от 30.12.2021 №454-ФЗ. Так, при реализации они должны сопровождаться документами о происхождении семян, их сортовой принадлежности и посевных качествах, что регламентировано «Порядком реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений».

Сортовые качества семян — это совокупность признаков, характеризующих принадлежность к определенному сорту сельскохозяйственных растений.

Посевные качества семян — это совокупность признаков, характеризующих пригодность для посева.

Документы о качестве семян выдаются производителю по итогам лабораторных испытаний - это могут быть протоколы испытаний, акты апробации, а также сертификаты соответствия.

Семена, предназначенные для розничной торговли, должны сопровождаться списком реквизитов документов о показателях сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, так называемое сводное свидетельство, в котором также указывается репродукция семян, всхожесть, номер партии, год урожая, сортовая чистота и срок действия документов. Кроме того, семена проходят проверку на наличие заселённости вредителями, в том числе и карантинными вредными организмами. При их выявлении вся партия засорённых семян запрещается к обороту, а карантинные вредные организмы подлежат лишению жизнеспособности или уничтожению.

В качестве наиболее наглядного требования к условиям реализации семян сельскохозяйственных растений специалисты Россельхознадзора рекомендуют обращать внимание на упаковку и маркировку. Так, по внешнему виду упаковка должна обеспечивать количественную и качественную сохранность семян. Герметичность упаковки не должна быть нарушена, на ней не должно быть признаков намокания в виде размытых надписей и т.д. На упаковке не должно быть видимых следов, указывающих на возможность подмены или изменения содержимого. Повторное использование упаковки не допускается.

В свою очередь, маркировка семян должна содержать информацию, идентичную той, которая содержится в сопроводительных документах, и включать в себя следующие сведения: наименование и адрес места осуществления деятельности организации-производителя семян сельскохозяйственных растений; название сельскохозяйственной культуры, сорта семян сельскохозяйственных растений; обозначение стандарта, технических условий на сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений; номер партии; дату упаковки семян сельскохозяйственных растений; массу семян (в граммах) или количество (в штуках); сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений.

Кроме того, допускается нанесение на упаковку дополнительной информации о семенах сельскохозяйственных растений, находящихся в малогабаритной таре (упаковке). На упаковке не допускается замазывание либо заклеивание даты упаковки семян, либо иная перемаркировка.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что, несмотря на широкую информационно-разъяснительную работу как среди продавцов, так и покупателей, на территории Кемеровской области - Кузбасса выявляются нарушения при обороте семян и посадочного материала. Одни из причин – снижение уровня ответственности к соблюдению требований законодательства и возможность нелегального размещения в интернете предложений о продаже незарегистрированных семян. В этом ведомство особое внимание обращает на площадки маркетплейсов.

В соответствии с законодательством, регулирующим отношения в сфере семеноводства, к реализации допускаются только те семена сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». В свою очередь, такая «прописка» означает разрешение к обороту культурных растений на территории Российской Федерации, включая ввоз, размножение, реализацию. Ознакомиться с Реестром можно в открытом доступе – на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» (ссылку прилагаем https://gossortrf.ru/).