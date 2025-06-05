В преддверии праздника Курбан-байрам специалисты Россельхознадзора напоминают гражданам о правилах убоя животных

В 2025 году основные торжества мусульманского праздника Курбан-байрам начнутся с 6 июня. В силу особых, исторически сложившихся традиций верующие в эти дни используют при приготовлении праздничных блюд мясо мелкого рогатого скота.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора напоминают о необходимости соблюдения требований ветеринарных правил при убое животных и первичной переработке мяса, а также обязательном проведении предубойного ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя. Также необходимо учитывать соблюдение ветеринарных требований по утилизации биологических отходов и не пищевых продуктов убоя на специализированных предприятиях по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов.

Кроме того, ведомство обращает внимание, что перемещение мелкого рогатого скота до места убоя необходимо осуществлять из благополучной по заразным болезням местности, в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных посредством ФГИС «Меркурий», и с учетом правил регионализации.

Ввоз животных, не осмотренных ветеринарным специалистом, без ветеринарных сопроводительных документов становится потенциальной угрозой заноса и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

Стоит отметить, что Россельхознадзор сообщил 29 мая 2025 года о признании ВОЗЖ всей территории РФ благополучной по ящуру, ставшем результатом многолетней кропотливой работы сотрудников ведомства, его территориальных управлений и подведомственного Службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». В этой связи в рамках ежегодного поддержания статуса ведомство намерено поддерживать высокие стандарты, строго соблюдая рекомендаций ВОЗЖ для обеспечения и сохранения биобезопасности во всех регионах страны.

Так, одной из действенных мер в этом вопросе является перенос сроков обязательного учета и маркирования мелкого рогатого скота на с 1 сентября 2026 года на 1 декабря 2025 года.