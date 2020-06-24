В Прокопьекске мужчина утонул вместе с автомобилем

22 июня текущего года в реку Кара-Чумыш в Прокопьевском районе скатился автомобиль с 51-летним мужчиной в салоне. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что пострадавший с супругой приехали на личном автомобиле на берег реки, чтобы ловить рыбу. Мужчина остановил транспортное средство на склоне двигателем в сторону реки, не поставив на ручной тормоз. После чего супруги стали доставать вещи из салона. В это время автомобиль покатился с горки. Водитель хотел остановить машину, для чего через заднюю дверь заскочил в салон, однако транспортное средство быстро скатилось в воду и затонуло. Супруга пострадавшего попросила рыбаков вызвать спасателей. Водолазы, обследовав русло реки, обнаружили автомобиль. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, тело потерпевшего находилось на заднем сиденье. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.