В Прокопьевске благодаря охранной сигнализации бойцы Росгвардии предотвратили возгорание в частном доме

Днем в Прокопьевске экипаж Росгвардии в составе старшины Игоря Раковицана и старшего сержанта Андрея Климова получил сигнал «тревога» из частного дома по улице Школьная. На объекте сработала охранная сигнализация.

Спустя несколько минут группа задержания прибыла на указанный адрес. Владельцев не было дома. При осмотре территории стражи правопорядка заметили клубы дыма из гаража, прилегающего к жилищу. По радиосвязи на место происшествия бойцы вызвали бригаду пожарных и собственников жилья.

Очаг был локализован прибывшими спасателями. Предварительно установлено, что произошло воспламенение угля, находившегося рядом с автоматическим котлом отопления. Распространившийся в помещении дым привел к срабатыванию датчиков объема охранной сигнализации, на сигнал которой оперативно прибыли стражи правопорядка.

Благодаря установленным техническим средствам безопасности удалось предотвратить значительный имущественный ущерб.

Узнать о технических возможностях защиты своего имущества жители области могут в филиалах ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу» по месту жительства или на сайте Росгвардии.