В Прокопьевске бойцы Росгвардии помогли местному жителю вернуть банковскую карту

Днем на маршруте патрулирования к экипажу Росгвардии Прокопьевского филиала вневедомственной охраны обратился за помощью 25-летний местный житель.

Молодой человек рассказал стражам правопорядка, что обнаружил пропажу своей банковской карты, когда на сотовый телефон стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств за покупки в магазинах. По словам кузбассовца, он не знал способа блокировки карты, поэтому отправился за помощью к стражам порядка. По пути молодому человеку встретился экипаж Росгвардии.

Во время беседы на сотовый телефон потерпевшего пришло очередное смс-сообщение об оплате картой в магазине. Бойцы взяли с собой молодого человека и немедленно отправились на адрес, где была совершена покупка.

В торговой организации стражи правопорядка задержали 42-летнию местную жительницу. К этому моменту с помощью карты кузбассовца были совершены покупки на сумму более 7 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали женщину сотрудникам полиции. Карта возвращена владельцу.