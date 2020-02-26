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В Прокопьевске бойцы Росгвардии помогли водителю такси вернуть похищенное имущество

    Вечером в Прокопьевске к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны обратился 47-летний водитель такси. Он рассказал, что несколько минут назад высадил молодую пару, после которой не обнаружил в машине своих документов, сотового телефона и денежных средств в размере 8 000 рублей. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, мужчина обратился за помощью.

    Стражи правопорядка установили приметы подозреваемых и приступили к поиску. В результате бойцы обнаружили и задержали подходящую под описание пару с признаками алкогольного опьянения. Ими оказались ранее судимые за кражи 30-летний местный житель и его 26-летняя спутница. В ходе досмотра у них было обнаружено похищенное имущество.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых правоохранителям. Похищенное изъято и возращено законному владельцу.  

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/02/2020
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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