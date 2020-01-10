В Прокопьевске бойцы Росгвардии задержали разыскиваемого рецидивиста

Ночью в Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городскую больницу по улице Вокзальная. Сотрудница учреждения пояснила, что в приемной с признаками алкогольного опьянения находится неадекватный гражданин.
По словам медицинского работника, один из посетителей потребовал от персонала больницы предоставить ему спальное место. После этого дебошир, выражаясь нецензурной бранью, попытался проникнуть в кабинет, в котором осуществлялся прием пациента.
Бойцы задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался ранее судимый 42-летний горожанин. Кроме этого, в ходе проверки его личности установлено, что задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления на территории Киселевска.
Для дальнейшего разбирательства росгврадейцы передали задержанного правоохранителям.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.
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