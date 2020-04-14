В Прокопьевске бойцы Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в больнице

В ночное время в Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из городского медицинского учреждения.
На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого за совершение тяжкого преступления 33-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.
По предварительной информации, задержанный обратился в медицинское учреждение с множественными ушибами. После того как ему была оказана помощь, подвыпивший посетитель стал вести себя неадекватно. Мужчина оскорблял медиков и высказывал угрозы причинить побои. Росгвардейцы обезвредили дебошира, применив наручники. В ходе проверки его личности стражи правопорядка установили, что мужчина находится в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
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